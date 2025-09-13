Режим беспилотной опасности объявили в Пермском крае

Из-за угрозы налета военных дронов в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтербезопасности региона.

«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае 13 сентября объявлен режим беспилотной опасности», — указали в публикации.

Все оперативные службы пребывают в полной готовности для предотвращения возможных угроз. Жителей призвали сохранять бдительность и не паниковать.

За прошедшую ночь над регионами России сбили 42 беспилотника. Больше всего летательных аппаратов удалось ликвидировать в Ростовской области.

Последний массовый налет украинских БПЛА зафиксировали с 11 на 12 сентября. Тогда системы ПВО засекли 221 украинский дрон самолетного типа.