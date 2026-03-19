Режим беспилотной опасности объявили в Абхазии

Режим беспилотной опасности объявили на всей территории Абхазии. Об этом сообщило агентство Sputnik со ссылкой на Министерство обороны республики.

Жителей призвали сохранять спокойствие.

UPD: в 11:40 в республике объявили об отмене сигнала и сообщили, что угрозы больше нет.

В общей сложности за ночь дежурные средства ПВО России сбили 138 украинских беспилотников. Активнее всего противник пытался атаковать Краснодарский край, с которым граничит Абхазия — над ним уничтожили 40 дронов. Еще семь ликвидировали над акваторией Черного моря.

В феврале в Гагрском районе, примерно в 30 километрах от границы с Россией, нашли обломки, предположительно, беспилотника. Они упали на склон горы Мамзышха, жертв и пострадавших нет.