В Абхазии нашли обломки сбитого беспилотника

В Гагрском районе Абхазии на горе Мамзышха нашли части сбитого беспилотника. Об этом сообщило агентство «Апсныпресс» .

Обломки, похожие на БПЛА, заметили в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышхе. Местные жители сообщили о взрыве, после чего на место прибыли сотрудники СГБ, МВД и МЧС. По предварительным данным, причиной стало падение беспилотного летательного аппарата.

Оперативная группа МЧС приступила к изъятию фрагментов аппарата. Все найденные обломки направят на экспертизу, чтобы установить тип беспилотника, его происхождение и цели полета.

Журналисты ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности республики добавили, что жертв и пострадавших нет.

Ранее на соседней с российско-абхазской границей федеральной территории «Сириус» из-за угрозы атаки беспилотников прервали матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА.