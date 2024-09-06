Резервы ВСУ разгромили в 15 населенных пунктах Сумской области

МО: авиация РФ ударила по солдатам ВСУ и их военной технике в Сумской области

Российские военные разбили украинские резервы в 15 районах Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Там уточнили, что авиация и ракетные войска ударили в Сумской области по районам, где располагался личный состав и боевая техника противника.

В частности, российские бойцы разгромили резервы механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, солдат штурмовой бригады, бойцов нацгвардии, бригады теробороны в таких населенных пунктах, как Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь.

В ведомстве отметили, что за прошедшие 24 часа украинская армия потеряла как минимум 300 военных и больше десятка бронемашин, а также два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей.

За неделю российские войска уничтожили более трех с половиной тысячи украинских боевиков. За это же время военные освободили шесть населенных пунктов в ДНР.