МО: российские бойцы за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР

Военные группировки «Центр» за неделю освободили шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что военные взяли под контроль Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку.

Российские войска разгромили пять вражеских формирований, включая пехотную, егерскую, десантно-штурмовую группы. Под удар ВС РФ попали украинские бригады нацгвардии и теробороны. За то же время отразили более 50 контратак подразделений противника.

В ведомстве добавили, что за неделю на этом направлении ВСУ лишились более трех с половиной тысячи боевиков, а также четырех танков, 14 бронемашин и 32 орудий полевой артиллерии.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко сообщил, что украинские боевики в Курской области не могут продавить оборону российских войск. По его словам, ВСУ несут большие потери.