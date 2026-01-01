Резервуарный парк в Татарстане загорелся после атаки БПЛА

Силы ПВО в Татарстане отразили атаку БПЛА в Альметьевском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

На территории объекта нефтяной технологической системы началось возгорание сбитого БПЛА, которое на работоспособность оборудования не повлияло.

«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

В Татарстане по-прежнему сохраняется действие режима «Беспилотная опасность».

В международных аэропортах Нижнекамска и Казани отменили введенные ранее временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов.

Пресс-служба Минобороны России сообщала, что в новогоднюю ночь средства ПВО уничтожили 168 беспилотников над российскими регионами. Татарстан в сводке ведомства не упоминался.

Также боевики ВСУ нанесли удар дронами по кафе в Хорлах Херсонской области. Изначально поступала информация о 24 погибших, но число продолжает расти.