Резервуарный парк в Татарстане загорелся после атаки БПЛА
Силы ПВО в Татарстане отразили атаку БПЛА в Альметьевском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
На территории объекта нефтяной технологической системы началось возгорание сбитого БПЛА, которое на работоспособность оборудования не повлияло.
«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.
В Татарстане по-прежнему сохраняется действие режима «Беспилотная опасность».
В международных аэропортах Нижнекамска и Казани отменили введенные ранее временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов.
Пресс-служба Минобороны России сообщала, что в новогоднюю ночь средства ПВО уничтожили 168 беспилотников над российскими регионами. Татарстан в сводке ведомства не упоминался.
Также боевики ВСУ нанесли удар дронами по кафе в Хорлах Херсонской области. Изначально поступала информация о 24 погибших, но число продолжает расти.