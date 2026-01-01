Почти 170 БПЛА сбили над Россией в новогоднюю ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили ПВО 168 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 61 дрон сбили над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью.

Также 16 беспилотников уничтожили над Крымом, 12 — над Московским регионом и семь — над Калужской областью.

Ранее стало известно, что три беспилотника ВСУ атаковали гостиницу и кафе в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщал о 24 погибших и 50 пострадавших. По его словам, пожар удалось потушить только к утру.

Также в результате атак ВСУ в новогоднюю ночь в Краснодарском крае пострадали частные дома.