Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани после атаки ВСУ

В поселке Волна Краснодарского края после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров», — уточнили там.

К тушению огня привлекли 67 специалистов и 19 единиц техники, пламя ликвидируют в том числе сотрудники МЧС России.

В ночь на 17 февраля средства противовоздушной обороны сбили 151 дрон ВСУ над регионами России. В Краснодарском края уничтожили 18 БПЛА, 50 — над акваторией Черного моря, еще 29 — над Азовским морем.

Также средства ПВО отработали по целям в Брянской, Курской, Калужской областях и в Крыму.