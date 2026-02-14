За три часа силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников

Средства ПВО за три часа уничтожили 55 украинских беспилотников над Азовским и Черным морями, а также над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны .

«В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Над акваторией Азовского моря сбили 29 БПЛА, 23 — над территорией Краснодарского края и еще три — над акваторией Черного моря.

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Крымом сбили 13 дронов, над Орловской областью — два, еще по одному — над Московским регионом, Липецкой, Курской, Брянской и Астраханской областями.