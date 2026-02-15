Военные отбили массированную атаку дронов на Кубань

В ночь на 15 февраля силы ПВО уничтожили десятки дронов над Краснодарским краем. Режим беспилотной опасности снят, жителям ничего не угрожает. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в телеграм-канале .

«Министерство обороны России сообщило об уничтожении нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодарского края и над акваторией Черного моря», — объявил он.

Угрожавшие Сочи воздушные цели, по информации градоначальника, нейтрализованы. Никто из жителей не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано. Прошунин сообщил около 01:40 о снятии угрозы атаки БПЛА.

До сих пор атака, отбитая в ночь на 12 февраля, оставалась самой масштабной с начала недели. Тогда силы ПВО уничтожили 106 беспилотников, в том числе по одному над Краснодарским краем и Черным морем.