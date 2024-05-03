FPV-дрон атаковал служебный автобус в Шебекинском округе | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 07:53 FPV-дрон атаковал служебный автобус в Шебекинском округе Губернатор Гладков: FPV-дрон атаковал автобус предприятия в селе Вознесеновка Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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В Шебекинском городском округе FPV-дрон повредил служебный автобус коммерческого предприятия. Один человек получил травмы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия», — объявил он.

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Беспилотник повредил окна «ПАЗ». Вячеслав Гладков сообщил, что в момент атаки в салоне находились три человека, в том числе водитель. Пострадал один из них. Мужчина получил ушиб правой руки и баротравму.

В Белгородской области ночью ликвидировали пять беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Шестой дрон нейтрализовали в Крыму. Украинские войска намеревались ударить по объектам на территории России.