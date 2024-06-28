Резервуар на нефтепроводе под Тамбовом загорелся в результате атаки дрона ВСУ

На территории магистрального нефтепровода «Дружба» в Тамбовской области произошел пожар в результате атаки ВСУ с беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Загорелся один из резервуаров. Открытое горение уже удалось ликвидировать. Идут работы по охлаждению резервуара. Специалисты МЧС по-прежнему работают на месте.

По данным главы Тамбовской области Максима Егорова, атака произошла в 04:35. На место прибыли 11 пожарных расчетов, возгорание оперативно локализовали. Никто не пострадал. Егоров уточнил, что от нефтебазы до ближайшего населенного пункта — три километра. В случае необходимости жителей бы эвакуировали — для этого все было готово.

В ночь на 28 июня с дронов-камикадзе попытались атаковать военный объект в Смоленской области. ВСУ задействовали девять беспилотников. Попытку удара пресекли силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений не было. Всего ночью над регионами России засекли 25 украинских беспилотников. Дроны обезвредили над Брянской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.