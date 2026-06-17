Реставрация полотна музея «Оборона Севастополя» займет до трех лет

Восстановить атакованное украинскими военными полотно музея-панорамы «Оборона Севастополя» возможно в срок от четырех месяцев до трех лет. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин, его слова привело РИА «Новости» .

«Между четырьмя месяцами и тремя годами. Примерно на эти сроки мы смотрим», — сказал он.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков отмечал, что программисты Петрозаводска создали цифровую копию панорамы «Оборона Севастополя». Она может стать основой для восстановления шедевра художника Франца Рубо. По его словам, есть трехмерные модели всех экспонатов с деталями, снятые с помощью метода фотограмметрии.

В Музее обороны Севастополя подчеркивали, что из-за атаки БПЛА утрачено около 90% полотна панорамы, сохранились лишь батальные эпизоды картины.

Запущенный с украинской территории беспилотник ВСУ атаковал здание Музея обороны в прошлую среду, 10 июня.