Панораму «Оборона Севастополя» восстановят по цифровой копии
Уничтоженные 90% панорамы «Оборона Севастополя» восстановят по цифровой копии
Созданная программистами Петрозаводска цифровая копия панорамы «Оборона Севастополя» станет основой для восстановления уничтоженного ударом украинских беспилотников шедевра художника Франца Рубо. Об этом сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков.
Он подчеркнул, что еще в 2024 году команда программистов, общественников и любителей истории при поддержке Президентского фонда культурных инициатив создала виртуальную экскурсию по Музею обороны Севастополя. Специалисты использовали метод фотограмметрии, который позволил создать трехмерные модели всех экспонатов с деталями.
«По нашей цифровой копии бесценное культурное наследие воссоздадут. Коротко и емко об этом сказал глава Севастополя Михаил Развожаев: „Панорама как стояла, так и будет стоять, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов!“» — заявил Парфенчиков.
В пресс-службе Музея обороны Севастополя в комментарии ТАСС заявили, что после возникшего из-за удара дронов пожара утрачены более 90% полотна панорамы. Кроме того, ситуацию усугубили большие потоки воды. В учреждении добавили, что сохранились только батальные эпизоды картины.
Сейчас в здании пострадавшего музея начались работы по демонтажу поврежденной кровли.
Запущенный с территории Украины беспилотник нанес удар по зданию Музея обороны Севастополя в минувшую среду, 10 июня. В результате пожара сильно пострадала панорама кисти Франца Рубо, ставшая одним из символов города-героя.
Директор музея Михаил Смородкин заявил, что сотрудники вынесли из горящего здания 10 частей полотна размером пять на три метра. Сохранившиеся фрагменты отправили в безопасное место. Смородкин добавил, что также частично сохранился план панорамы, создающий трехмерность.