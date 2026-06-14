Президент России Владимир Путин проявляет мудрость, не допуская масштабных ударов по Украине, которые могли бы привести к большим жертвам среди мирного населения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

«Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей», — сказал он.

Глава ведущей партии Республики Сербской также заявил, что российская сторона заранее предупреждает о планируемых ударах по отдельным объектам, что позволяет людям покинуть опасные районы. При этом он добавил, что любые жертвы среди мирного населения вызывают сожаление независимо от того, на какой стороне конфликта они происходят.

По мнению Додика, в Киеве и Брюсселе надеялись, что удар по Старобельску запустит волну недовольства в России. По словам политика, на Украине знали, что атаке подвергался колледж, внутри которого были студенты.