Журналистка Панченко: Франция посчитала, что Россия ударит только по Украине

Разрешившие украинским боевикам использовать дальнобойное вооружение против России власти Франции посчитали, что они избегут ответа. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написала журналистка Диана Панченко.

Так она прокомментировала пост бывшего полковника армии США Дугласа МакГрегора, написавшего, что Франция сняла ограничения на свои ракеты для ударов по России.

«Французское правительство знает, что ответ России будет направлен на Украину, а не на них», — ответила журналистка.

О предоставлении украинским боевикам полной свободы действий с французскими дальнобойными ракетами в минувшую субботу, 23 ноября, объявил министр иностранных дел европейской страны Жан-Ноэль Барро.

Он подчеркнул, что Франция не станет устанавливать красные линии для украинских военных по использованию переданного вооружения.

Франция передала Украине дальнобойные ракет Scalp. Последнюю партию снарядов общим количеством 40 единиц доставили в конце мая. По данным СМИ, речь идет о ракетах, попавших под списание.