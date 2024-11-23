Франция заявила о праве Украины бить дальнобойным оружием по России

Глава МИД Франции Барро: Украина может бить по территории России для самообороны

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Франция отказалась от установки «красных линий» для Украины по использованию переданного ей дальнобойного оружия. Поэтому ВСУ могут использовать полученные ракеты по территории России в целях самообороны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Би-би-си.

Отвечать на вопрос об использовании французских ракет украинскими боевиками дипломат не стал.

«Мы продолжим поддержку Украины так долго, как это будет необходимо. Потому что на карту поставлена наша безопасность», — заявил Барро, объяснив, что каждое продвижение российской армии делает ее все ближе к Европе.

На реплику журналиста о готовности Франции перебросить свои войска на территорию Украины глава внешнеполитического ведомства ответил: «Мы не отбрасываем ни один вариант».

В начале мая Франция передала Украине вторую партию дальнобойных ракет Scalp. По данным местных СМИ, это вооружение подпадало под списание из-за истечения срока годности. По требованию президента страны Эммануэля Макрона орудие модернизировали по упрощенной процедуре и передали ВСУ.

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