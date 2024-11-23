Франция заявила о праве Украины бить дальнобойным оружием по России

Глава МИД Франции Барро: Украина может бить по территории России для самообороны

Франция отказалась от установки «красных линий» для Украины по использованию переданного ей дальнобойного оружия. Поэтому ВСУ могут использовать полученные ракеты по территории России в целях самообороны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Би-би-си .

Отвечать на вопрос об использовании французских ракет украинскими боевиками дипломат не стал.

«Мы продолжим поддержку Украины так долго, как это будет необходимо. Потому что на карту поставлена наша безопасность», — заявил Барро, объяснив, что каждое продвижение российской армии делает ее все ближе к Европе.

На реплику журналиста о готовности Франции перебросить свои войска на территорию Украины глава внешнеполитического ведомства ответил: «Мы не отбрасываем ни один вариант».

В начале мая Франция передала Украине вторую партию дальнобойных ракет Scalp. По данным местных СМИ, это вооружение подпадало под списание из-за истечения срока годности. По требованию президента страны Эммануэля Макрона орудие модернизировали по упрощенной процедуре и передали ВСУ.