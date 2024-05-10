Франция передала Украине списанные дальнобойные ракеты Scalp | 360°

Мир 10 мая 2024, 14:32 Франция передала Украине списанные дальнобойные ракеты Scalp RFI: Украина получила от Франции отправленные на утилизацию ракеты Scalp

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Украина получила от Франции вторую партию из 40 дальнобойных ракет Scalp. Как сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники, речь идет о восстановленных снарядах, которые изначально попадали под утилизацию.

Собеседники журналистов объяснили, что дальнобойные ракеты входят в стратегический запас французской армии и разделены на два типа: те, у которых истекает срок годности, но еще пригодны к использованию и попавшие под списание. С последнего типа сняли часть деталей для поддержания рабочего состояния ракет, стоящих на вооружении.

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По требованию президента Франции Эммануэля Макрона списанные ракеты восстановили на предприятиях концерна MBDA. Работу провели по упрощенной процедуре, так как страна не планировала хранить ракеты, а передать их для использования в ближайшее время.

По словам источников, Франция сэкономила на восстановлении ракет до 75% от их стоимости и не стала сокращать свои стратегические запасы. Это вторая партия дальнобойных Scalp, которые получили ВСУ. Первые снаряды поступили на Украину во второй половине 2023 года.

В конце декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что украинская армия получила от Великобритании и Франции более 200 высокоточных дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Он подчеркнул, что ВСУ используют снаряды для ударов по гражданским объектам в Донбассе и Крыму.