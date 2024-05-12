Решение по поврежденному дому в Белгороде примут после обследования | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:39 Решение по поврежденному дому в Белгороде примут после обследования Минстрой примет решение о восстановлении дома в Белгороде после обследования РИА «Новости»

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Решение по поводу восстановления пострадавшего от удара ВСУ многоэтажного дома в Белгороде примут после его обследования. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минстроя Ирек Файзуллин, его слова привело РИА «Новости».

«Сейчас идет обследование этого жилого дома, чтобы принять решение по остальным подъездам. Люди отселены к родственникам и в ПВР», — отметил Файзуллин.

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Специалисты под руководством Минстроя Белгородской области начали проведение экспертизы по техническому состоянию дома на улице Щорса в Белгороде, подъезд которого рухнул утром 12 мая.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что специалисты уже начали экспертизу по техническому состоянию дома на улице Щорса.

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода из Харьковской области. Из-под обломков здания удалось спасти 17 человек, из-под завалов достали тела двух погибших.