Решение ФРГ применять немецкое оружие против России поддержали в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг поддержал решение ФРГ бить немецким оружием по России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей Германии «разрешить» использование немецкого оружия против России. Об этом он рассказал агентству DPA.
Журналисты спросили генсека о том, применялось ли ранее оружие Запада для атак на Россию. Столтенберг в ответ заявил, что не может вдаваться в подробности.
«Имеет смысл разрешить Украине использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи Украины», — сказал он.
Пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт 31 мая заявил, что правительство ФРГ «разрешило» ВСУ бить по России оружием Германии на фоне тяжелой ситуации в Харьковской области. По его словам, власти Украины имеют право «на оборону».
При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что цель Германии — не допустить расширения конфликта. Он заявлял, что не одобрит атаки на Россию.