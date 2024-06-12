Решение ФРГ применять немецкое оружие против России поддержали в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей Германии «разрешить» использование немецкого оружия против России. Об этом он рассказал агентству DPA .

Журналисты спросили генсека о том, применялось ли ранее оружие Запада для атак на Россию. Столтенберг в ответ заявил, что не может вдаваться в подробности.

«Имеет смысл разрешить Украине использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи Украины», — сказал он.

Пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт 31 мая заявил, что правительство ФРГ «разрешило» ВСУ бить по России оружием Германии на фоне тяжелой ситуации в Харьковской области. По его словам, власти Украины имеют право «на оборону».

При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что цель Германии — не допустить расширения конфликта. Он заявлял, что не одобрит атаки на Россию.