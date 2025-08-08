Рэпер Akon оказался в зоне атаки украинских дронов в Сочи

Во время визита в Сочи американский рэпер Akon попал под удар украинских дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Охрана артиста была проинструктирована и укрыла его в ванной комнате, хотя он хотел спуститься вниз и быть со своим коллективом», — сообщили авторы публикации.

Уже час в сочинских районах звучит тревожный сигнал. Жители и туристы эвакуировались с пляжей и укрылись в безопасных местах. В Сириусе ситуация более спокойная, но в отеле Mantera Supreme, где остановилась знаменитость, всех попросили покинуть номера и переместиться в лобби до нормализации обстановки.

Охранники решили, что лучше оставаться в апартаментах. На случай атаки дрона их попросили спрятаться в ванной. Эйкон, несмотря на тревогу, спокоен и готовится к концерту. Сегодня он выступит в Ледовом дворце «Айсберг».

Ранее стало известно, что Akon в Сириусе остановился в президентском люксе площадью 188 квадратных метров с тремя спальнями, четырьмя ванными комнатами, гостиной, террасой с бассейном и круглосуточным сервисом. Отель подготовил для артиста сюрприз — накрыл в номере стол с ягодными тарталетками, свежими яблоками, гранатами, сушками и блинами.