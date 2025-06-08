Renault начнет производить БПЛА на Украине

Французский автомобильный концерн Renault начнет производство беспилотников на Украине. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По информации ее источников, для этих целей компания объединится с небольшим французским предприятием, работающим в сфере оборонной промышленности.

Производственные линии расположат в нескольких десятках или сотнях километров от зоны боевых действий.

France Info добавила, что в 2025 году ВСУ запланировали применить больше четырех миллионов дронов, созданных на основе передовых технологий. Некоторые из произведенных на Украине БПЛА может взять на вооружение и французская армия.

Ранее в России указали на европейский след в усилившихся атаках беспилотников. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на ответственность Евросоюза за продолжающийся конфликт на Украине.