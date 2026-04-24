Ремонтно-восстановительное подразделение ВСУ, обеспечивающее обслуживание украинской техники в тылу Сумской области, теряет своих военных. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Некрологи уничтоженных противников, в свою очередь, показывают потери среди военнослужащих 513-го ремонтно-восстановительного батальона ВСУ, личный состав которого занимается обслуживанием вражеской техники также в тыловых районах Сумской области», — заявил собеседник журналистов.

В качестве ответа на удары ВСУ по мирным объектам российская армия регулярно наносит поражение пунктам дислокации личного состава противника, техники и наемников, а также по объектам украинской инфраструктуры, задействованным в работе ВПК.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в Сумскую область бывших заключенных, входивших в подразделения 425-го отдельного полка «Скала». Также туда направили заградительные отряды, входящие в состав этого же штурмового полка.