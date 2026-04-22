Командование ВСУ передислоцировало в Сумскую область бывших заключенных, которые входили в штурмовые подразделения 425-го отдельного полка «Скала». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В соцсетях появились сообщения о переброске на Сумском направлении бывших заключенных-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка „Скала“», — заявил собеседник агентства.

По данным источника журналистов, в Сумскую область также направили заградительные отряды, входящие в состав этого же штурмового полка.

Ранее стало известно, что в Краснопольском районе Сумской области части 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, которые практически полностью утратили боеспособность, сменили военнослужащие из рот охраны ВВС Украины. Кроме того, солдат заменили техники и связисты, которых прикомандировали в распоряжение офицеров 119-й бригады.