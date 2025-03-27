Редкую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области

Российские военные ударили по подразделению ВСУ в Курской области. Во время атаки они уничтожили одну из двух британских бронемашин CRARRV, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Курской области уничтожили редчайшую БРЭМ CRARRV (Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle) ВСУ, ее эксплуатируют совместно с танками Challenger 2», — отметили в публикации.

Военкоры уточнили, что это одна из машин, которая способна ремонтировать и восстанавливать британские танки Challenger 2 в полевых условиях. За армией Великобритании числится 80 таких БРЭМ.

По данным Минобороны, потери ВСУ в боях в Курской области превысили 70 тысяч человек. Кроме того, противник потерял 402 танка, 290 БТР, 2223 боевые бронированные машины и 122 станции РЭБ.

Ранее на Красноармейском направлении в ДНР российские дроноводы ликвидировали два танка Leopard. За последние месяцы в зоне СВО уничтожили десятки единиц техники, включая танки Abrams и БМП Bradley.