Потери ВСУ с начала боев в Курской области превысили 70 тысяч человек

Минобороны: на Курском направлении ВСУ лишились более 70 тысяч военных

Потери украинской армии в боях на Курском направлении превысили 70 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70 190 военнослужащих, 327 боевых машин пехоты, 402 танка, 290 бронетранспортеров, 2548 автомобилей, 2223 боевые бронированные машины, 585 артиллерийских орудий, 122 станции РЭБ», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ВС России уничтожили 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 10 транспортно-заряжающих машин, зенитную самоходную установку, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО.

Потери ВСУ за сутки составили более 230 военнослужащих, боевики лишились танка, боевой бронированной машины, бронетранспортера, шести автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, склада боеприпасов и пункта управления БПЛА.

Ранее стало известно, что ВСУ забросали Курскую область обклеенными травой минами.