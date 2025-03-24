Российские дроноводы уничтожили танки Leopard в ДНР

Дроноводы группировки «Центр» уничтожили два танка Leopard ВСУ и десятки единиц другой иностранной и советской техники на Красноармейском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Младший сержант Александр Балецкий, инструктор БПЛА, рассказал, как поджег первый танк.

«Просто летел в дежурном полете, смотрю, танк едет вдоль лесополосы, отработал по нему, он остановился», — рассказал боец.

После первого попадания он связался с сослуживцами и передал координаты танка, чтобы они могли помочь в случае необходимости.

«Вторым дроном полетел, отработал в башню и сжег его», — закончил свой рассказ младший сержант.

Второй Leopard уничтожил расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» под командованием старшего сержанта Романа Митрофанова. В Минобороны отметили, что его подразделение считается одним из самых результативных — на счету десятки единиц техники ВСУ.

«Танк Leopard обнаружили, он ехал с огневой позиции, то есть он отстрелялся. Сразу его заметили, запустили „Ланцет“. Соответственно догнали и нанесли огневое поражение с возгоранием боекомплекта», — поделился Митрофанов.

По словам военных, группировка «Центр» за последние месяцы уничтожила десятки единиц техники, включая танки Abrams и БМП Bradley.

Ранее Минобороны опубликовало кадры, как Вооруженные силы России уничтожили замаскированные блиндажи и укрытия ВСУ с помощью наземных роботов группировки войск «Запад».