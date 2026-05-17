Редкого британского «зверя» уничтожили российские дроноводы в Сумской области

Российские операторы дронов уничтожили в Сумской области боевую бронированную машину (ББМ) Land Rover Snatch британского производства. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север».

«Редкий британский „зверь“ уничтожен в Сумской области. <…> Бронеавтомобиль предназначался для патрулирования во время операций в Северной Ирландии. У британских военных было немало нареканий к этой машине», — отметили авторы каналы в подписи к видео.

На кадрах дрон залетает в автомобиль и взрывает его изнутри.

Всего за время СВО российские бойцы уничтожили около 30 ББМ Land Rover Snatch, более половины из них — за последний год.

