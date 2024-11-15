«Речь о выживании». Пострадавший от таксиста в Подмосковье боец СВО может лишиться ноги

Водитель такси вытолкнул из машины недалеко от деревни Пешки под Солнечногорском 24-летнего инвалида, раненого в зоне специальной военной операции. Водитель предположил, что пассажир не будет платить за поездку, сообщил источник 360.ru. Он вышвырнул из салона авто молодого человека, его костыли, а затем попрыгал по больной ноге бойца и скрылся.

Как уточнил источник 360.ru, у пострадавшего были ампутированы пальцы правой ноги.

Теперь молодой человек вообще может лишиться ноги, рассказала 360.ru его мать Мария. По ее словам, сейчас сына забрали на операцию в госпиталь.

«Это горе горькое! Он едет в госпиталь. Речь идет о выживании! Если дальше у него [разовьется] гангрена, то [грозит] ампутация», — сказала она.

Женщина пояснила, что в кости больной ноги бойца после издевательства таксиста пошла трещина.

«Он плакал в больнице, говорил: „Я за Родину воевал“. И вот такое вот жестокое наказание», — подчеркнула мать пострадавшего.

Как объяснила женщина, таксист, видимо, решил, что ее сын не заплатит за поездку из-за сбоя в приложении. Но, как заверила Мария, молодой человек все оплатил. Она добавила, что не он виноват в неполадках системы агрегатора.

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