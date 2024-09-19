«Чего ты лезешь?» Стали известны подробности нападения на ветерана СВО в Балашихе

Пьяный житель Балашихи оскорбил из-за военной формы передвигавшегося на костылях ветерана СВО и ударил его жену по кепке с российским гербом. После словесной перепалки агрессор набросился на военнослужащего и избил его, рассказала 360.ru супруга пострадавшего Светлана.

По словам женщины, на выходе из магазина подвыпивший мужчина ударил ее по кепке. В ответ на это ветеран сделал агрессору замечание.

«Муж, как культурный человек, говорит: „Уважаемый, если вы выпили, можно себя вести как-то культурно, уважительно“», — отметила девушка.

Пьяный житель Подмосковья придрался к военной форме ветерана и стал требовать, чтобы тот снял ее. Также мужчина пригрозил, что сломает бойцу СВО вторую ногу, добавила девушка.

«Ты по форме, зачем ты ее надел <…> Вы туда едете ради денег. Тебе там сломали одну ногу, я тебе сломаю другу», — процитировала она нападавшего.

Ветеран начал снимать угрозы на видео, и в ответ мужчина напал на него. Они оба упали с лестницы, завязалась драка.

«Начинает заступаться моя знакомая, подбегают люди, со стороны все это наблюдают. Никто не заступился за него и за меня, пришлось заступаться мне. В общем, весь конфликт произошел на ступеньках этого магазина, повредили ему ногу, ранили ухо», — добавила супруга инвалида.

Она объяснила, что ее муж ходит только на костылях, на его ноге установлен аппарат Елизарова.

Ранее пострадавший военнослужащий объяснил 360.ru, что нападавший оскорблял российскую армию и мундир. Он признался, что именно это больше всего его задело в поведении агрессора.