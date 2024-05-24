Боец ВСУ угнал танк для перехода на сторону России

Сменивший четыре бригады украинский военный угнал танк для перехода на сторону российской армии. Об этом рассказал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в Telegram-канале .

Он пояснил, что перебежчика зовут Максим Лихачев. Мужчина родился в Сватове. До начала проведения специальной военной операции жил в Польше, но осенью 2022 года вернулся на Украину, где поступил на военную службу. Всего боец сменил четыре бригады, пока не решил перейти на сторону России.

«Лихачев перешел на нашу сторону на Донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64. Танк угнал, поскольку посчитал, что так будет безопаснее добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договоренности», — заявил Безсонов.

Замминистра добавил, что для других украинских военных все выглядело как обычный боевой выход танка.

Автор сообщения подчеркнул, что в ближайшее время раскроет всю информацию о том, с кем Лихачев сотрудничал в Польше, а также почему каждая бригада, где он служил, несла крупные потери.

В начале апреля помощник главы Чеченской Республики и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что попавшие в плен украинские бойцы попросили о содействии в получении гражданства России. По его словам, их вдохновил пример уроженца Донбасса Валерия Шевченко, который получил паспорт после обращения к главе государства Владимиру Путину.