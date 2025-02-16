В небе над Бердянском сбили ударный украинский БПЛА

Балицкий: над Азовским морем и у Бердянска сбили ударный беспилотник ВСУ

Вечером 16 февраля ВСУ предприняли попытку ударить по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — отметил он.

Балицкий обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие. Он также посоветовал не выходить на улицу, пока обстановка полностью не стабилизируется.

Средства ПВО, добавил губернатор Запорожской области, продолжают работу.

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