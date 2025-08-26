Реанимобиль и мотоциклы передали из Люберец в зону СВО

«Большой груз для наших бойцов отправили в зону СВО: восемь РЭБов, технику для разведчиков, автомобили и запчасти, автомобиль „скорой помощи“, оснащенный всем необходимым, в том числе и кислородной станцией, стройматериалы для обустройства блиндажей, медикаменты, партии сухого душа и сухих супов и многое другое. Благодарю предприятия городского округа Люберцы за постоянную поддержку наших бойцов! Вместе победим», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, ранее в зону СВО из Люберец отправили средства связи, дроны, элементы техприспособлений для экипировки бойцов, а также одежду и аксессуары, обеспечивающие безопасность и комфорт.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.