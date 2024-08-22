У лидера киевского режима Владимира Зеленского искаженное восприятие справедливого мира для Украины. Таким мнением поделился с Novinky президент Чехии Петер Павел.

Он пояснил, что в понятии Украины о справедливом мире — выплаты компенсаций от России и восстановление контроля над всеми утраченными землями, включая Крымский полуостров.

«Но, как мы, наверное, все чувствуем, это, скорее, иллюзия. Реальность будет немного другой», — отметил чешский президент.

Он добавил, что по итогам мирных переговоров Россия сохранит контроль над частью Украины. По этой причине Киеву и его иностранным союзникам следует стремиться только «максимально приблизиться» к справедливому миру.

На днях чешский лидер Петр Павел предложил план по принятию Украины в НАТО. По его словам, эту идею можно будет осуществить с «временной административной границей».