Реакцию ПВО России на пуск ATACMS по Воронежу назвали подвигом
Fighterbomber назвал подвигом реакцию бойцов на атаку ATACMS по Воронежу
Реакцию российских бойцов при отражении удара ракет ATACMS по Воронежу можно назвать подвигом. Такое мнение выразил военный блогер Fighterbomber.
По его словам, высокий профессионализм военных помог устранить воздушную угрозу.
«Отбить в залпе четыре баллистики — это прямо круто. А потом быстро найти и наказать обе пусковые — это вообще что-то на уровне подвига», — подчеркнул автор одноименного Telegram-канала.
Днем ранее Минобороны рапортовало, что зенитные ракетные системы «Панцирь» и С-400 отбили атаку выпущенных по Воронежу американских дальнобойных ракет ATACMS.
Обломки ракет повредили крыши детского дома для детей-сирот и областного геронтологического центра, а также частный дом. Среди жителей никто не пострадал.
После этого расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили две американские пусковые установки MLRS в Харьковской области. Выявить позиции помогла эффективная разведка.