«Искандер» уничтожил позицию ВСУ, откуда запускали ATACMS по Воронежу

Российские силы нанесли удар в ответ на ракетную атаку ATACMS по Воронежу 18 ноября. Подробности раскрыли в Минобороны.

«Средствами воздушной разведки Вооруженных сил Российской Федерации было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS в Харьковской области», — уточнили в ведомстве.

Две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS выявили в районе Волосской Балаклеи, расположенной в 50 километрах юго-восточнее Чугуева.

Удар по ним нанес боевой расчет ОТРК «Искандер-М». В результате обе MLRS с боекомплектом и личным составом были уничтожены (до 10 боевиков), заключили в министерстве.

Также в Минобороны отметили, что во время удара ВСУ по Воронежу днем 18 ноября российские силы успешно отразили атаку и сбили четыре американские ракеты ATACMS.