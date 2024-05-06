Минздрав сообщил о состоянии раненных при атаке дронов в Белгородской области | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 14:18 Минздрав сообщил о состоянии раненных при атаке дронов в Белгородской области Число раненных при атаке дронов в Белгородской области выросло до 42 человек РИА «Новости»

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Ранения различной степени тяжести при атаке украинских беспилотников в Белгородской области получили 42 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что пострадавших несовершеннолетних и 29 взрослых забрали в больницы. Остальным медики оказали помощь амбулаторно.

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Состояние четырех госпитализированных врачи оценили как тяжелое, 26 человек остались в состоянии средней тяжести. Лечение пострадавших взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Запущенные с территории Украины беспилотники протаранили две «Газели» и один легковой автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области. В транспортных средствах находились сотрудники местных свиноферм.

Группа компаний «Агро-Белогорье» заявила, что в результате атаки дронов погибли семь работников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов, еще 15 сотрудников получили ранения.

Региональный оперативный штаб изначально сообщал о шести погибших и 35 пострадавших.