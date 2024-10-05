Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Сейчас парламентарий находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Зеленский разыгрывает спектакль „плохие союзники“ с целью переложить на Штаты и Европу ответственность за бездарное управление фронтом, отсутствие денег и падение темпов мобилизации», — уточнил депутат.
Ранее украинский лидер признал, что
союзники не готовы сбивать российские дроны и ракеты. При этом с получением членства в НАТО у Украины возникли трудности.
Французские журналисты указали на растущее
недовольство Зеленского западными союзниками. Украинский лидер теряет терпение, заявили представители СМИ.
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