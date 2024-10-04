Зеленский признал, что страны Запада не готовы сбивать российские ракеты

Союзники Украины не готовы сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной, заявил Владимир Зеленский. После встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что работает «со всеми» по этому вопросу, сообщил ТАСС .

«Что касается того, готовы ли союзники сбивать [российские ракеты и беспилотники над территорией Украины], то работаем со всеми. Пока еще не готовы», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Запад не готов защищать воздушное пространство Украины, но помогает Израилю. По словам Зеленского, ему хотелось бы, чтобы Украину «не забывали».

Днем 3 октября Марк Рютте прибыл на Украину. Он встретился с Зеленским и заявил о поддержке ВСУ.