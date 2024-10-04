«Теряет терпение». На Западе заметили растущее недовольство Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выражает все больше недовольства западными союзниками и все активнее высказывает претензии к ним. Об этом написало французское издание L’Express .

«Владимир Зеленский теряет терпение по отношению к своим союзникам. Украинский президент <…> подчеркнул недовольство, которое он питал в течение нескольких месяцев против Запада, обвинив его в „затягивании“ поставок ракет большой дальности для его страны», — указали авторы материала.

Публикация посвящена визиту нового генсека НАТО Марка Рютте на Украину и его встрече с Зеленским. Генсек альянса выразил Украине поддержку и заверил, что продолжит убеждать союзников в оказании помощи стране.