Стало известно число тяжело раненных из-за удара по Севастополю

Минздрав: 66 пострадавших от удара ATACMS остались в стационарах Севастополя

В тяжелом состоянии в больницах Севастополя остаются девять человек, пострадавших в результате атаки ВСУ 23 июня. Всего на стационарном лечении в городе находятся 66 горожан. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его процитировал «Интерфакс» .

По его словам, еще 22 пациента находятся в федеральных центрах и больницах столицы.

Кузнецов добавил, что пострадавшие из-за терактов в Махачкале и Дербенте продолжают проходить лечение. В стационарах находятся 19 пациентов, из них шестеро — в тяжелом состоянии. Из больниц выписались шесть пострадавших, указал помощник министра.

Одного пациента также решили транспортировать сегодня на лечение в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, подчеркнул он.

Украинские боевики атаковали город американскими ракетами ATACMS 23 июня. Жертвами удара стали четыре человека, в том числе двое детей.