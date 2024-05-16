Развожаев раскрыл подробности атаки ВСУ на Севастополь | 360°

Важное 16 мая 2024, 00:14 Развожаев раскрыл подробности атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: войска России отразили атаку ВСУ на Севастополь РИА «Новости»

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Российские военные отразили атаку украинских боевиков на Севастополь, спасательная служба региона не зафиксировала повреждений гражданской инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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До этого, в 22:56 по московскому времени, Развожаев сообщил, что в Севастополе ввели режим воздушной тревоги. В 23:15 губернатор заявил об отбое сирены.

Он также писал, что в городе работала система противовоздушной обороны, несколько воздушных целей сбили. Все службы привели в состояние боевой готовности.

Также 15 мая Минобороны сообщили о предотвращении удара по Крыму. Средства ПВО ликвидировали 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. После этого Развожаев предупредил жителей Севастополя, что по городу рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы ракет. Людей призвали обратиться в экстренные службы при их обнаружении.