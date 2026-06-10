Развожаев подтвердил, что полотно панорамы «Оборона Севастополя» не уцелело
От полотна панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ничего не осталось. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, сообщило РИА «Новости».
По его словам, ВСУ полностью уничтожили музей и панораму. Он выразил уверенность, что в скором будущем полотно восстановят.
«Все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», — подчеркнул Развожаев.
Украинские боевики атаковали музей с помощью БПЛА 10 июня. В результате здание загорелось. Губернатор добавил, что атака на гражданский объект вызвала волну народного гнева и возмущения к врагу. Он также отметил, что удар согласовали мелкие, закомплексованные, нацеленные на терроризм и нездоровую конкуренцию люди в украинском руководстве.
Официальный представитель Кремля рассказал, что объект восстановят, так как он имеет огромное историческое значение и считается важным символом.