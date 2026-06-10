От полотна панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ничего не осталось. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, ВСУ полностью уничтожили музей и панораму. Он выразил уверенность, что в скором будущем полотно восстановят.

«Все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», — подчеркнул Развожаев.

Украинские боевики атаковали музей с помощью БПЛА 10 июня. В результате здание загорелось. Губернатор добавил, что атака на гражданский объект вызвала волну народного гнева и возмущения к врагу. Он также отметил, что удар согласовали мелкие, закомплексованные, нацеленные на терроризм и нездоровую конкуренцию люди в украинском руководстве.

Официальный представитель Кремля рассказал, что объект восстановят, так как он имеет огромное историческое значение и считается важным символом.