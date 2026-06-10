Панорама «Оборона Севастополя» — это монументальное живописное полотно, изображающее ключевой эпизод Крымской войны — бой на Малаховом кургане в июне 1855 года. Тогда русские войска отразили штурм англо-французских военных. Вооруженные силы Украины 10 июня 2026 года нанесли удар по панораме. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаковавших «варварами и нелюдями». История создания полотна и планы на ее восстановление — в материале 360.ru.

История создания В 1901 году Комитет по восстановлению памятников Севастопольской обороны под председательством великого князя Александра Михайловича решил создать панораму, чтобы увековечить память героев Крымской войны. Заказ получил художник Франц Алексеевич Рубо — основоположник отечественной школы панорамной живописи. Во время подготовительных работ в 1901-1902 годах Рубо приезжал в Севастополь: посещал места боев, встречался с участниками событий и написал около 50 этюдов. Он выбрал для панорамы день отражения штурма Малахова кургана и Корабельной стороны. Эскиз картины представили в Зимнем дворце в начале 1902 года. Основная работа велась в Мюнхене, в специально построенном павильоне. Здание для панорамы цилиндрической формы с классическим порталом, облицованное инкерманским камнем, возвели на Историческом бульваре (бывшем 4-м бастионе). Проект здания разработал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Летом 1904 года картину и предметный план доставили в Севастополь. В мае 1905 года панораму открыли для всеобщего обозрения. Одними из первых ее посетителей стали ветераны севастопольских сражений, которых удивила и растрогала доподлинность воспроизведенных событий.

Фото: РИА «Новости»

Технические характеристики Размеры полотна: высота — 14 метров;

длина — 115 метров;

общая площадь — около 1610 квадратных метров. Диаметр здания достигает 38 метров. Предметный план площадью около тысячи квадратных метров включал натуральные пушки, ядра, укрепления, макеты сооружений, фигуры людей, а также подлинные вещи времен Крымской войны, оружие, элементы обмундирования и инструменты. Свет в здание поступал через большое кольцевое окно в крыше и отражался на картину полотняным рефлектором, установленным под потолком. Нижним краем полотно сливалось с предметным планом, доходившим до подножия смотровой площадки в центре помещения. На полотне было изображено более 4000 фигур, многие из которых имеют портретное сходство с реальными участниками обороны.

Фото: РИА «Новости»

Судьба панорамы в годы Великой Отечественной войны В июне 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Борьба за спасение картины длилась около двух часов. Моряки-черноморцы и солдаты, рискуя жизнью, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. «Панорама пострадала в ходе Великой Отечественной войны. <...> Уцелело примерно три четверти», — рассказал 360.ru военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. Ночью 27 июня уцелевшие фрагменты погрузили на лидер эсминцев «Ташкент» — последний корабль, прорвавшийся в осажденный город. Их вывезли в Новороссийск, затем в Новосибирск и Москву. Специалисты пришли к выводу, что оригинал восстановить невозможно: на уцелевших фрагментах было около 6000 повреждений.

Фото: РИА «Новости»

Восстановление и новое открытие Восстановление панорамы началось в 1946 году. Художники под руководством Василия Яковлева (позже — Павла Соколова-Скаля) создали творческую копию, опираясь на эскизы, фотографии и словесное описание полотна. Одновременно велось строительство нового здания панорамы на историческом месте. В октябре 1954 года, к 100-летию первой обороны Севастополя, воссозданную панораму открыли. В процессе работы советские баталисты дополнили картину новыми сюжетами: появился образ хирурга Николая Пирогова на перевязочном пункте, в панораму ввели легендарных русских разведчиков — матроса Петра Кошку и солдата Федора Заику.

Фото: РИА «Новости»

Значение и современность Панорама «Оборона Севастополя» — не просто художественное произведение, а символ мужества защитников города. Вместе с диорамой «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» и мемориальным комплексом «Малахов курган» она составляла основу историко-мемориального наследия Севастополя. С 1954 года панораму посетило более 40 миллионов человек. Она входила в число самых известных панорам мира. В ночь на 10 июня 2026 года здание панорамы подверглось атаке ВСУ. По предварительным данным, полотно практически полностью уничтожено. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что панораму восстановят. Российское историческое общество также заявило о намерении поддержать восстановление памятника. «Это довольно интересный аттракцион, который существует и довольно популярен был в первой половине XIX века. Безусловно, ценный памятник. Если правда то, что пишет пресса, — это военное преступление», — заявила 360.ru искусствовед Елизавета Лихачева.

В ходе обороны Севастополя погибли выдающиеся люди. Крымская война — одно из самых важных событий в истории Европы XIX и XX веков. Первая война нового типа. Первая война, которая оставила большой и серьезный вклад не в будущее всеобщее, как, например, война 1912 года, а оставила серьезный вклад и в науке.

По словам специалиста, сама по себе панорама является важным памятником как для Севастополя, так и для России в целом. «Ее сознательное уничтожение — это военное преступление, согласно представлениям, принятым после Великой Отечественной войны, Второй мировой. Сознательное уничтожение памятника культуры является военным преступлением, актом геноцида», — заключила Лихачева.