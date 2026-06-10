Песков заверил, что восстановленная панорама обороны Севастополя превзойдет прежнюю

«Не вызывает сомнения то, что этот разрушенный столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего», — отметил Песков на брифинге.

Ранее уверенность в том, что один из главных символов города будет возвращен к жизни, выразил губернатор региона Михаил Развожаев. Он напомнил, что панорама уже горела в 1942 году, когда ее обстреляли фашисты. После войны здание отстроили, как и весь город, а экспонаты отреставрировали.

С ними солидарен директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, уничтожить правду и дух города-героя невозможно.

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал панораму ночью 10 июня. Возник пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности.