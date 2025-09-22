Развожаев назвал истинную цель удара ВСУ по мирному поселку

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал настоящую цель украинского удара по Крыму. Атака беспилотников ВСУ на поселок Форос в Крыму направлена на то, чтобы посеять страх среди мирных жителей, отметил градоначальник.

По его словам, удар пришелся по санаторию и школе — местам, где должны царить здоровье и безопасность. Губернатор отметил, что киевский режим совершил очередное преступление против мирных граждан, в результате которого погибли люди и более десятка получили ранения. Развожаев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее губернатор сообщал, что силы Черноморского флота совместно с ПВО сбили над морем три БПЛА, атакующих Севастополь. По его словам, никаких повреждений в городе и акватории не зафиксировали.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, уточнял, что ударом дронов повреждены несколько объектов санатория «Форос» и здание школы в поселке, где есть погибшие и около 15 пострадавших.