Минздрав сообщил об оказании помощи пострадавшим при ударе по «Форосу» в Крыму

Пострадавшим при ударе украинских беспилотников по санаторию «Форос» в Крыму оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом в Telegram-канале сообщил Минздрав Республики Крым.

«Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория „Форос“ оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы „скорой помощи“ региона и ФГБУ „Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА“», — говорится в сообщении.

Ситуацию взяло на контроль регионального правительство.

Поздно вечером в воскресенье ВСУ ударили беспилотниками по санаторию «Форос», расположенному в одноименном поселке недалеко от Ялты. Губернатор Крыма сообщил, что пострадали 15 человек, есть погибшие, их количество пока неизвестно.

В результате атаки БПЛА повреждено несколько строений на территории санатория, а также здание школы в поселке. В районе Ялты загорелась сухая трава из-за обломков сбитого дрона.