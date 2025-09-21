Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Три беспилотных летательных аппарата сбили силы Черноморского флота и ПВО в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале . По его словам, атака продолжает отражаться над морем в районах Севастопольской бухты и Качи.

Глава города уточнил, что по всем целям военные работают над акваторией, однако звуки взрывных волн слышны в разных районах Севастополя. Он подчеркнул, что объекты в городе и акватории не пострадали, все оперативные службы находятся в готовности, и призвал жителей доверять только официальным источникам.

Ранее Развожаев пояснил, что громкие звуки в городе связаны с работой ПВО, уничтожившей воздушную цель над морской акваторией.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке. По его словам, известно о примерно 15 пострадавших, есть погибшие, их число уточняют.

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась сухая трава в районе Ялты. На месте работают профильные службы, пострадавшим оказывается помощь, ситуация находится под личным контролем Аксенова.