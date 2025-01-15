ФСБ и министерство обороны сорвали планы украинской военной разведки на Горловском направлении. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужб, Главное управление разведки Минобороны Украины предложило российским военнослужащим миллион долларов за то, что они уйдут с позиций в районе Горловки. Однако военные, получив это предложение, передали всю информацию контрразведке и по ее указанию сделали вид, что согласны, получив 10% от обещанной суммы авансом.

Тем временем российские спецслужбы выявили, где сосредоточены части ВСУ и как они планируют передвигаться. После этого военные нанесли превентивные удары. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Полученные от украинской разведки сто тысяч долларов пошли на закупку необходимого оборудования для российских подразделений, участвующих в спецоперации.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт с использованием ядохимикатов в Ярославской области. По данным следствия, работнику завода пообещали за это полтора миллиона рублей, но спецслужбы не допустили непоправимого.