Жителю Ярославской области пообещали полтора миллиона рублей за теракт на местном заводе

Мужчине, который готовил теракт с использованием опасных токсичных веществ на машиностроительном заводе в Ярославской области, обещали полтора миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, 40-летний житель Ярославской области вступил в переписку с мужчиной с Украины. Они обсуждали недовольство действиями российской власти и критиковали СВО. После этого россиянину предложили за полтора миллиона рублей фотографировать объекты инфраструктуры, а также подготовить и совершить теракт на территории машиностроительного завода.

Оперативники ФСБ России его предотвратили. В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина планировал залить токсичные химические вещества в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия.

«Задержан гражданин России, изъявший две емкости с опасными химическими веществами из оборудованного украинскими спецслужбами тайника. Они вызывали ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом», — отметили в спецслужбе.